Gelmiş geçmiş en komik Twitter mesajları

İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar güldürüyor! İşte okuyanları gülmekten kırıp geçiren en komik tweetler!

Gelmiş geçmiş en komik Twitter mesajları

Twitter sosyal medyalar içerisinde en keskin dilli olanı , politik eleştiriler, protestolar, şikayetler hep twiterden yapılır ama bazen de çok eğlenceli olduğu kesin.. İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar güldürüyor! İşte okuyanları gülmekten kırıp geçiren en komik tweetler!

149
Gelmiş geçmiş en komik Twitter mesajları

Twitter sosyal medyalar içerisinde en keskin dilli olanı , politik eleştiriler, protestolar, şikayetler hep twiterden yapılır ama bazen de çok eğlenceli olduğu kesin.. İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar güldürüyor! İşte okuyanları gülmekten kırıp geçiren en komik tweetler!

249
Gelmiş geçmiş en komik Twitter mesajları

Twitter sosyal medyalar içerisinde en keskin dilli olanı , politik eleştiriler, protestolar, şikayetler hep twiterden yapılır ama bazen de çok eğlenceli olduğu kesin.. İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar güldürüyor! İşte okuyanları gülmekten kırıp geçiren en komik tweetler!

349
Gelmiş geçmiş en komik Twitter mesajları

Twitter sosyal medyalar içerisinde en keskin dilli olanı , politik eleştiriler, protestolar, şikayetler hep twiterden yapılır ama bazen de çok eğlenceli olduğu kesin.. İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar güldürüyor! İşte okuyanları gülmekten kırıp geçiren en komik tweetler!

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