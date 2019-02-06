Geliştirdiği cihazla elektrikte kendisine yüzde 25 indirim yapıyor!

Erzurum'da yaşayan evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde artan elektrik faturalarını azaltmak için yüzde 25 tasarruf sağlayan bir cihaz geliştirdi. Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyleyen Taşbaşı, geliştirdiği cihaza 'Akıllı kutu' adını verdi.

Erzurumlu vatandaşların Dadaş Mucit diye seslendiği 57 yaşındaki Taşbaşı, böylelikle hem ülkenin hem de vatandaşın tasarruf edeceğini öngördü. Taşbaşı cihazla ilgili şebekeden güç aldığını belirterek şöyle konuştu.

MALİYETİ 150 TL: "Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kullanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve işyerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için faturular kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150 liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan ödediği para cebinde kalacak"

Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını belirten Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda bir çok buluş var. Onları da hayata geçirmek istiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamacağı şey yoktur" dedi