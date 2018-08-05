Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı neler sorulacak-kaç soru çıkacak?

Gelir Uzman Yardımcılığı sınav giriş yerleri belli oldu, adaylar gib.gov.tr adresinden Gelir Uzman Yardımcılığı sınav giriş yerlerini öğrendi. 18 Ağustos cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına giriş belgelerini almak için ise adaylar; http://sinav.gib.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00’da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, KPSSP48 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir il için ayrı ayrı yapılan sıralama sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylara (soyadı sırasına göre) ve sınav yerlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Sınav 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00’da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar, sınav giriş belgesi yaptıktan sonra, "Başvurularım" bölümünden sınava ilişkin Sınav Giriş Belgesi'nin dökümünü alabileceklerdir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVDA NELER SORULACAK?

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-İirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap