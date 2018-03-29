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'Gelinle ilişkisi var' söylentisi faciaya neden oldu

'Gelinle ilişkisi var' söylentisi faciaya neden oldu

Aydın'da Ramazan Üstün, gelini ile ilişkisi olduğundan şüphelenen Muharrem Çankaya ile kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesti. Üstün, yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı ve kaçtı. Muharrem Çankaya yaralı halde polise sığınırken kuzeni Nihat Çankaya hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 07:47 - Güncelleme: 29-03-2018 07:47

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Ramazan Üstün (60), gelini ile ilişkisi olduğunden şüphelendiği Muharrem Çankaya (45) ve kuzeni Nihat Çankaya'ya (47) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Çankaya hayatını kaybetti.

YOLLARINI KESTİ
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğunu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesti. Kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

EMNİYETE SIĞINDI
Vurulmasına rağmen Muharrem Çankaya, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Çankaya'yı ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak : DHA

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