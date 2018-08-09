Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Misafir 09 Ağustos 2018 09:06 aslında soruya evet dendiğinde başkı,özgür iradesi ile karar vermemiş oluyor ama ülkemizde neye evet,neye hayır denildiğini idrak edemeyenler memur oluyor.Hayır hiç bir baskı olmadan hür irademle evet diyiyorum demek bile evet olmuyor oyun için de oyun.