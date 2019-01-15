Gelinim Mutfakta'nın vejetaryen yarışmacısı Simge'ye bakın kaynana Songül nereli

Gelinim Mutfakta'da 43. hafta yarışmadan çekilme kararı alan Rümeysa'nın yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 44. hafta dahil olan Simge Ayna ve kaynanası Songül Yüce Ayna kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Simge Kimdir? 14 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Simge Ayna dahil edildi. Aslen Kocaeli’li olan Simge, İstanbul Kartal'da yaşıyor. Vejetaryen olduğunu belirten yarışmacı, 3 yıllık evli ve 2 kaşında bir kızı var.

Gelinim Mutfakta Songül Kaynana Kimdir? Simge'nin kaynanası Songül Hanım ise aslen Iğdırlı. Songül kyanana gelini gibi Kartal'da ikamet ediyor.

Gelinim Mutfakta 43. Hafta Sonuçları: 11 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 75 puanla Rümeysa haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. Fakat 56 puan alan Ezgin'nin elenmesi gerekirken birinci olan Rümeysa, hastası olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek çekilme kararı aldı.