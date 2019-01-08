Gelinim Mutfakta'nın torpilli kaynanası Reyhan'a bakın verdiği kilolar olay

Kanal D ekranlarının fenomen yemek yarışması 'Gelinim Mutfakta'da 43. haftanın ikinci günü tamamlandı. Programın sonunda 15 puanla Yağnur gün birincisi olup çeyrek altını kazanırken 7 puan toplayabilen Rümeysa ise sonuncu oldu. Fakat yarışmaya asıl damga vuran olay, Reyhan kaynananın verdiği kilolardı.
Gelini Ezgi ile birlikte yarışmadan çekilme kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda programa ikici kez dahil edilince kendilerine torpil yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen Reyhan Kaynana, şimdi de 4 ayda tam 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
TORPİL İDDİALARI OLAY OLMUŞTU: Yarışmaya 41. hafta veda eden Cansu Şöhret'in yerine geçtiğimiz haftalarda annesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çekilen Ezgi ve kaynanası Reyhan Hanım dahil edilmişti.
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