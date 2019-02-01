Gelinim Mutfakta'nın suyu çıktı : Kaynana süpürgeyle gelin kovaladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, Gelinim Mutfakta, bir türlü elemediği kaynana Reyhan'la tepki çekiyordu. Reyting kaybı yaşayan program bu kez farklı yollara başvurmaya başladı. Gelinim Mutfakta'nın son bölümü tam da bunun örneği oldu...

Twitter

Facebook 1 5