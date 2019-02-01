Gelinim Mutfakta'nın suyu çıktı : Kaynana süpürgeyle gelin kovaladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, Gelinim Mutfakta, bir türlü elemediği kaynana Reyhan'la tepki çekiyordu. Reyting kaybı yaşayan program bu kez farklı yollara başvurmaya başladı. Gelinim Mutfakta'nın son bölümü tam da bunun örneği oldu...
GELİNLERE KAYINVALİDE DAYAĞI: Ezgi, diğer gelinleri de yanına alarak izleme odasında bulunan kayınvalidelerin önünde göbek atıp şarkı söyleyince kayınvalidelerden Reyhan Hanım ve Songül Hanım soluğu mutfakta aldılar.
REYTİNG İÇİN BAKALIM NELER YAPACAKLAR: Kayınvalidelerden kaçan gelinler zor anlar yaşıyormuş gibi görünse de istenen reyting şovunu tamamladılar.
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