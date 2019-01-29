  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gelinim Mutfakta'nın Diyarbakırlı gelini Gözde kimdir kaynana Sevinç nereli

Gelinim Mutfakta'nın Diyarbakırlı gelini Gözde kimdir kaynana Sevinç nereli

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ya 46. hafta katılan Gözde ve kaynanası Sevinç Hanıma dair merak edilenler ortaya çıktı. 

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:29 - Güncelleme: 29-01-2019 14:29

Gelinim Mutfakta'da 45. hafta elenen Yağnur'un yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 46. hafta dahil olan Gözde Dutçu ve kaynanası Sevinç Dutçu kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Gözde Kimdir? 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gözde Dutçu dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gözde, aslen Diyarbakırlı. 1,5 yıllık evli olan 26 yaşındaki yarışmacının henüz çocuğu yok.

Gelinim Mutfakta Sevinç Kimdir? Gözde'nin kaynanası Sevinç Hanım ise aslen Çanakkaleli. Haftanın üç günü gelininde kalan Sevinç Hanım, Gözde'ye sonuna kadar güveniyor. 

Gelinim Mutfakta 45. Hafta Sonuçları: 25 Ocak Cuma günü ekrana gelen 45. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gelinim Mutfakta'nın Diyarbakırlı gelini Gözde kimdir kaynana Sevinç nereli haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro