Gelinim Mutfakta'nın Diyarbakırlı gelini Gözde kimdir kaynana Sevinç nereli

Gelinim Mutfakta'da 45. hafta elenen Yağnur'un yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 46. hafta dahil olan Gözde Dutçu ve kaynanası Sevinç Dutçu kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Gözde Kimdir? 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gözde Dutçu dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gözde, aslen Diyarbakırlı. 1,5 yıllık evli olan 26 yaşındaki yarışmacının henüz çocuğu yok.

Gelinim Mutfakta Sevinç Kimdir? Gözde'nin kaynanası Sevinç Hanım ise aslen Çanakkaleli. Haftanın üç günü gelininde kalan Sevinç Hanım, Gözde'ye sonuna kadar güveniyor.

Gelinim Mutfakta 45. Hafta Sonuçları: 25 Ocak Cuma günü ekrana gelen 45. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.