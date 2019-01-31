Gelinim Mutfakta'da şoke eden görüntüler! Gelinlere kayınvalide dayağı

Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, kayınvalidelerini kızdıran bir şarkı söyleyip göbek atınca mutfakta ortalık karıştı.

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