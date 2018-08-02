Gelinim Mutfakta'da panik anları! Cansu doğum mu yaptı

Kanal D'de ekrana gelen Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da Cansu'nun bir anda doğum sancısının gelmesi stüdyoda panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan yarışmacı, Fatih Ürek ve diğer arkadaşlarını korkuttu.

HAMİLELİĞİNDEN DOLAYI YARIŞMAYI BIRAKMIŞTI: Yarışmadaki sempatikliği ile herkesin gönlünde yer eden Cansu, önceki bölümlerde hamileliği yüzünden kendi isteği ile programdan ayrılmıştı. Doğacak olan bebeğin şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri döndüler. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans gösteren Cansu, geçen hafta 5 bileziği daha koluna takmayı başarmıştı. Hamileliği yaklaşan Cansu, program içinde zaman zaman zor anlar yaşamıştı. O zor anlardan birisini daha yaşayan Cansu vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırıldı.

YAYIN ESNASINDA DOĞUM SANCISI GELDİ: Yayın esnasına doğum sancısını yoğun yaşanmaya başlayınca başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu'nun bir an önce hastaneye kaldırıldı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar.

DURU BEBEK DÜNYAYA GELDİ: Gözde yarışmacı bebeğini kucağına aldı. Bir kız bebek dünyaya getiren yarışmacının çocuğunun ismi ise Duru oldu.