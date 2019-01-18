Gelinim Mutfakta'da kim elendi iki yarışmacı birinci olunca bakın ne yaptılar

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı fenomen yemek yarışması'Gelinim Mutfakta'da 44. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular. Haftanın finaline Ezgi ve Sina 54 puanla birinci girerken, Yağnur 48, Simge ise 42 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Kıbrıs Tatlısını yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

18 Ocak Günün Birincisi Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Simge 5 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 17 puan toplayan Yağnur, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Ezgi ve Sina ise 12 puan toplayabildi.

Bilezikleri Paylaştılar: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Ezgi: 66 Sina: 66 Yağnur: 65 Simge: 47

Bu sonuçlara göre; 47 puanla Simge yarışmaya veda eden isim oldu. 66 puan toplayan Ezgi ve Sina ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 2 bileziği Ezgi, 2 bileziği de Sina aldı.

Gelinim Mutfakta'da işler kızıştı! İşte bugünün birincisi

Gelinim Mutfakta Simge Kimdir? 14 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Simge Ayna dahil edildi. Aslen Kocaeli’li olan Simge, İstanbul Kartal'da yaşıyor. Vejetaryen olduğunu belirten yarışmacı, 3 yıllık evli ve 2 kaşında bir kızı var.

Gelinim Mutfakta Songül Kaynana Kimdir? Simge'nin kaynanası Songül Hanım ise aslen Iğdırlı. Songül kyanana gelini gibi Kartal'da ikamet ediyor.

Gelinim Mutfakta 43. Hafta Sonuçları: 11 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 75 puanla Rümeysa haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. Fakat 56 puan alan Ezgin'nin elenmesi gerekirken birinci olan Rümeysa, hastası olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek çekilme kararı aldı.

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