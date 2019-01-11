Gelinim Mutfakta'da kim elendi birinci olan gelin çekilme kararı aldı

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı fenomen yemek yarışması'Gelinim Mutfakta'da 43. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular. Haftanın finaline Rümeysa 60 puanla birinci girerken, Sina ve Yağnur 49, Ezgi ise 44 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Bisküvili Muhallebili Balkabağı yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

11 Ocak Günün Birincisi Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Sina 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Rümeysa, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Ezgi 12, Yağnur ise 11 puan toplayabildi.

Rümeysa Çekildi: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Rümeysa: 75 Yağnur: 60 Sina: 57 Ezgi: 56

Bu sonuçlara göre 75 puanla Rümeysa haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. Fakat 56 puan alan Ezgin'nin elenmesi gerekirken birinci olan Rümeysa, hastası olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek çekilme kararı aldı.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi belli oldu işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta Rümeysa kimdir? 10 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Rümeysa Aydın dahil edildi. Aslen Trabozunlu olan Rümeysa, 1,5 yıllık evli. Şu anda İkitsat okuyan ve yarışmaya Pendik'ten katılan yarışmacının eşi ise futbolcu.

Gelinim Mutfakta Nezahat kimdir? Rümeysa'nın kaynanası Nezahat Hanım ise aslen Gümüşhaneli ve yarışmaya Kocaeli'den katılıyor.

Gelinim Mutfakta 42. Hafta Sonuçları: 4 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 72 puanla Ezgi haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. 40 puan toplayan Elif ise en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.