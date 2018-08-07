Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da haftanın ilk gününde Halise'nin, kayınvalidesi Songül Hanım hakkında söyledikleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.
Halise, kayınvalidesi Songül'ün sevmediği yönlerini anlattı. Halise'nin, "Kayınvalidem benden hep hizmet bekler." ve "Kayınvalidem sürekli hizmet beklediği için evleri ayırdık." sözleri stüdyoda tartışma yarattı.
Gelinim Mutfakta Halise kimdir kaynanası Songül Hanımla fena tartıştı
Gelinim Mutfakta Halise Köse kimdir Songül hanım nereli? Yarışmaya 6 Ağustos tarihinde dahil olan Halise, Batmanlı bir eşle 10 yıldır evli. Kaynanası Songül hanım ise aslen Iğdırlı ve üç çocuğu bulunuyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Gelinim Mutfakta'da Halise'den kaynanası Songül hanıma sert sözler! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER