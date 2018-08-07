Gelinim Mutfakta'da Halise'den kaynanası Songül hanıma sert sözler!

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da haftanın ilk gününde Halise'nin, kayınvalidesi Songül Hanım hakkında söyledikleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.

Halise, kayınvalidesi Songül'ün sevmediği yönlerini anlattı. Halise'nin, "Kayınvalidem benden hep hizmet bekler." ve "Kayınvalidem sürekli hizmet beklediği için evleri ayırdık." sözleri stüdyoda tartışma yarattı.

Gelinim Mutfakta Halise kimdir kaynanası Songül Hanımla fena tartıştı

Gelinim Mutfakta Halise Köse kimdir Songül hanım nereli? Yarışmaya 6 Ağustos tarihinde dahil olan Halise, Batmanlı bir eşle 10 yıldır evli. Kaynanası Songül hanım ise aslen Iğdırlı ve üç çocuğu bulunuyor.