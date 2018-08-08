Gelinim Mutfakta'da Halise ile Songül hanım arasında sular durulmuyor!

Kanal D'de hafta içi her gün saat 12:15'te ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta izleyicileri sevilen yarışma programının bugünkü bölümünü sabırsızlıkla beklerken, programın 108. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son yayınlanan tanıtımda Halise ile kaynanası Songül hanım arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

Tanıtımda Songül hanım, Halise'ye, 'Benim de hatalarım oldu sana' diyerek gelinini öpmek istiyor. Fakat Halise, 'Niye öpüyor şimdi, ne alaka?' diyerek kayınvalidesine tepki gösteriyor.

Öte yandan gelinlerin yaptığı sunumlar, kayınvalidelerin tepkisini çekiyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın 108. yeni bölüm tanıtımı...

Halise İle Songül Hanım Arasında Sular Durulmuyor?: Hatırlanacağı üzere haftanın ilk günüde Halise, kayınvalidesi Songül hanımın sevmediği yönlerini anlatmıştı. Halise'nin, "Kayınvalidem benden hep hizmet bekler." ve "Kayınvalidem sürekli hizmet beklediği için evleri ayırdık." sözleri stüdyoda tartışma yaratmıştı.

İşte o anlar...

Gelinim Mutfakta Halise kimdir kaynanası Songül Hanımla fena tartıştı