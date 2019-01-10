Gelinim Mutfakta'da gün birincisi belli oldu işte çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 43. haftanın dördüncü günü tamamlandı. 10 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 10 Ocak Gün Birincisi: Haftanın dördüncü gününde Rümeysa 18 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Sina 16, Yağnur 14, Ezgi ise 5 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Rümeysa : 42 + 18 = 60 Yağnur : 35 + 14 = 49 Sina : 33 + 16 = 49 Ezgi : 39 + 5 = 44

Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu işte çeyrek altını alan gelin

Gelinim Mutfakta Sina Kimdir? 7 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Sin Malatya dahil edildi. 7 yıllı evli olan Sina'nın bir kız bir de erkek çocuğu var. 36 yaşındaki yarışmacı, Gelinim Mutfakta'ya İstanbul'dan katıldı.

Gelinim Mutfakta Kaynana Songül Kimdir? Sina'nın kaynanası Songül Hanım da gelini gibi fanatik Beşiktaşlı. Aslen Erzurumlu olan Songül Hanım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Gelinim Mutfakta 42. Hafta Sonuçları: 4 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 72 puanla Ezgi haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. 40 puan toplayan Elif ise en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

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