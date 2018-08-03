Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten Cansu'ya sürpriz!

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinin ardından Fatih Ürek, doğum yapan yarışmacı Cansu'yu ziyarete gitti. Burada Cansu'nun yarışmadan kazandığı 5 altın bileziği ve diğer yarışmacıların hediyelerini Cansu'ya takdim eden Ürek, ardından yarışmacının ve Duru bebeğin dinlenmesi için odadan ayrıldı.

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YAYIN SIRASINDA DOĞUM SANCILARI BAŞLAMIŞTI: Doğacak olan bebeğinin şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönen Cansu’nun, geçtiğimiz bölümde doğum sancısı tutmuştu. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans çizen yarışmacının sancısının yoğunlaşması üzerine başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlanmış, Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırmıştı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurlamışlardı.

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