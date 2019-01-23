Gelinim Mutfakta'da bugün ne oldu işte gün birincisi

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 45. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 23 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 23 Ocak Gün Birincisi: Haftanın üçüncü gününde Gülcan 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Ezgi ve Sina 13, Yağnur ise 11 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Sina: 40 Ezgi: 38 Gülcan: 37 Yağnur: 36

Gelinim Mutfakta gelin Gülcan ile kaynana Besime kimdir

Gelinim Mutfakta Gülcan Kimdir? 21 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gülcan Ekinci dahil edildi. Aslen Malatya'lı olan Gülcan, İstanbul Kartal'da yaşıyor. 4, 5 yıllık evli olan yarışmacının 1,5 aylık bir oğlu var.

Gelinim Mutfakta Besime Kaynana Kimdir? Gülcan'ın kaynanası Besime Hanım da aslen Malatyalı ve Kartal'da yaşıyor.

Gelinim Mutfakta 44. Hafta Sonuçları: 18 Ocak Cuma günü ekrana gelen 44. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 7 puanla Simge yarışmaya veda eden isim oldu. 66 puan toplayan Ezgi ve Sina ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 2 bileziği Ezgi, 2 bileziği de Sina aldı.