Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı Kübra'dan kritik puan

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 47. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 6 Şubat Çarşamba günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 6 Şubat Gün Birincisi: Haftanın üçüncü gününde Sina 18 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Ezgi 17, Gülcan 11, Kübra ise 4 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Sina: 47 Gülcan: 40 Ezgi: 29 Kübra: 28

Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı Ezgi'nin işi bu sefer çok zor

Gelinim Mutfakta Kübra Kimdir? 4 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Kübra Baysal dahil edildi. Yarışmaya kaynanasının isteğiyle katılan Kübra, aslen Erzurumlu. 4,5 yıllık evli olan yarışmacının 3,5 ve 2,5 yaşında iki kızı var.

Gelinim Mutfakta Nurten Kimdir? Kübra Baysal'ın kaynanası Nurten Hanım ise emekli öğretmen. Aslen Rizeli olan Nurten Hanım, gelininin elinin lezzetine güveniyor.

Gelinim Mutfakta 46. Hafta Sonuçları: 1 Şubat Cuma günü ekrana gelen 46. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 5 altın bileziği Gülcan koluna takarken, Gözde ise en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim oldu.