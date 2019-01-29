Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı işte 29 Ocak Salı sonuçları

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 46. haftanın ikinci günü tamamlandı. 29 Ocak Salı günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 29 Ocak Gün Birincisi: Haftanın ikinci gününde Gözde 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Sina 13, Ezgi ve Gülcan ise 11 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gözde: 28 Sina: 28 Gülcan: 22 Ezgi: 21

Gelinim Mutfakta'nın Diyarbakırlı gelini Gözde kimdir kaynana Sevinç nereli

Gelinim Mutfakta Gözde Kimdir? 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gözde Dutçu dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gözde, aslen Diyarbakırlı. 1,5 yıllık evli olan 26 yaşındaki yarışmacının henüz çocuğu yok.

Gelinim Mutfakta Sevinç Kimdir? Gözde'nin kaynanası Sevinç Hanım ise aslen Çanakkaleli. Haftanın üç günü gelininde kalan Sevinç Hanım, Gözde'ye sonuna kadar güveniyor.

Gelinim Mutfakta 45. Hafta Sonuçları: 25 Ocak Cuma günü ekrana gelen 45. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.