Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı Ezgi'nin işi bu sefer çok zor

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 47. haftanın ikinci günü tamamlandı. 5 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 5 Şubat Gün Birincisi: Haftanın ikinci gününde Gülcan ve Kübra 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Sina 13, Ezgi ise 4 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Sina: 29 Gülcan: 29 Kübra: 24 Ezgi: 12

Gelinim Mutfakta Kübra'ya bakın Erzurumlu kaynana Nurten kimdir

Gelinim Mutfakta Kübra Kimdir? 4 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Kübra Baysal dahil edildi. Yarışmaya kaynanasının isteğiyle katılan Kübra, aslen Erzurumlu. 4,5 yıllık evli olan yarışmacının 3,5 ve 2,5 yaşında iki kızı var.

Gelinim Mutfakta Nurten Kimdir? Kübra Baysal'ın kaynanası Nurten Hanım ise emekli öğretmen. Aslen Rizeli olan Nurten Hanım, gelininin elinin lezzetine güveniyor.

Gelinim Mutfakta 46. Hafta Sonuçları: 1 Şubat Cuma günü ekrana gelen 46. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 5 altın bileziği Gülcan koluna takarken, Gözde ise en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim oldu.