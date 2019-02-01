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Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi işte haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi işte haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da bugün ekrana gelen 46. haftanın finalinde Gülcan haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takan gelin olurken, Gözde ise en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:14 - Güncelleme: 01-02-2019 16:14

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı fenomen yemek yarışması 'Gelinim Mutfakta'da 46. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular. Haftanın finaline Gülcan 56 puanla birinci girerken, Ezgi 49, Sina 48 Gözde ise 44 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel 'Fındıklı Bohça Kadayıf'larını yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

2 Şubat Günün Birincisi Kim? Günün sonuncusu 8 puanla Gözde oldu, sondan ikinci olan gelin adayı ise 12 puanla Gülcan oldu. Çeyrek altının sahibi 15 puanla Sina olarak açıklandı.

Kim Elendi-Kim Kazandı: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlara göre; 5 altın bileziği Gülcan koluna takarken, Gözde ise en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim oldu. 

Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu Gülcan'ın işi çok zor

Gelinim Mutfakta Gözde Kimdir? 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gözde Dutçu dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gözde, aslen Diyarbakırlı. 1,5 yıllık evli olan 26 yaşındaki yarışmacının henüz çocuğu yok.

Gelinim Mutfakta Sevinç Kimdir? Gözde'nin kaynanası Sevinç Hanım ise aslen Çanakkaleli. Haftanın üç günü gelininde kalan Sevinç Hanım, Gözde'ye sonuna kadar güveniyor. 

Gelinim Mutfakta 45. Hafta Sonuçları: 25 Ocak Cuma günü ekrana gelen 45. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.

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