Gelinim Mutfakta yarışmacısı 2. Sayfa programına katılınca ortalık karıştı

"Ben 18 sene evlilik yaşadım. Belki Reyhan Hanım'ın bu anlattıklarının daha fazlasını yaptım. Ben bunları dile getirmiyorum diye yapmadım anlamına gelmesin. Reyhan Hanım eşi işe giderken tülü açıp el sallarmış. Ben sabah kalktığında çorabını giydirir akşam yattığında da çorabını çıkarırdım."

