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Gelinim Mutfakta Tuğba Ebrek kimdir görümcesi ile şok olayı

Gelinim Mutfakta Tuğba Ebrek kimdir görümcesi ile şok olayı

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Tuğba Ebrek ile kaynanası Rukiye Ebrek ilgi çekiyor. Peki Tuğba Ebrek kimdir görümcesi ile yaşadığı olay neydi...

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:51 - Güncelleme: 04-07-2018 14:51

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Tuğba Ebrek ve kaynanası kimdir? Gelin yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Tuğba kimdir : Gelinim Mutfakta'ya 16. haftada kayınvalidesi Rukiye Ebrek ile dahil olan Tuğba Ebrek, aslen Kastamonulu. 14 aylık evli olan genç yarışmacının bir bebeği var. Tuğba Ebrek, yarışmaya dahil olduğu ilk bölümlerde görümcesi hakkında suçlayıcı iddialarda bulunmuştu. Gelin gittiği zaman yanında götürdüğü çeyizdeki bir tabağın kırık olarak görümcesinin elinde tuttuğunu görmüş ve onun kırdığını iddia etmişti. Telefona sürpriz bir şekilde bağlanan Tuğba’nın görümcesinin “Bizim gelinin pabuç gibi dili var!", "Allah oradaki gelin ve kaynanalara sabırlar versin!" sözleri herkesi şaşkına çevirmişti.

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Şebnem Karataş kimdir? : Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Şebnem, annesi öldükten sonra kendi kardeşlerine bakabilmek için sekiz yıldır sevdiği gençle bir türlü evlenemiş. Kardeşleri büyüdükte sonra Şebnem evlenmelerine bir engel kalmayınca kayınvalide adayı Suzan Tekin'in oğlu nişanlanmış. 5 aydır nişanlı olan Şebnem henüz nikah masasına oturabilmiş değil. Şebnem baba tarafından Ordu anne tarafından ise Selanik göçmeni. Şebnem Karataş 28 yaşında.

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Gelinim Mutfakta Cansu kimdir: Cansu ile kaynanası Sevgül hanım yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine geldi. Cansu ile Sevgül hanım daha önce Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarıydı. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Kız bebek bekleyen Cansu 8 aylık hamile. Doğuma sadece 1 ay kala Gelinim Mutfakta yarışmasına katılması eleştiri konusu oldu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylüyor.

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Gelinim Mutfakta Özlem kimdir : Özlem Argün ve kaynanası Nurten Argün 4 Haziran'da Gelinim Mutfakta'ya katıldılar. Özlem aslen Kastomunulu. Kaynanası Nurten ise doğmu büyüme İstanbullu. Ancak aslen Sivaslı.

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