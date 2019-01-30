Gelinim Mutfakta sonuçları belli oldu işte çeyrek altını alan gelin

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 46. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 30 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 30 Ocak Gün Birincisi: Haftanın üçüncü gününde Gülcan 17 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Ezgi 13, Gözde 12 ve Sina ise 7 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gözde: 40 Gülcan: 39 Sina: 35 Ezgi: 34

Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı işte 29 Ocak Salı sonuçları

Gelinim Mutfakta Gözde Kimdir? 28 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gözde Dutçu dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gözde, aslen Diyarbakırlı. 1,5 yıllık evli olan 26 yaşındaki yarışmacının henüz çocuğu yok.

Gelinim Mutfakta Sevinç Kimdir? Gözde'nin kaynanası Sevinç Hanım ise aslen Çanakkaleli. Haftanın üç günü gelininde kalan Sevinç Hanım, Gözde'ye sonuna kadar güveniyor.

Gelinim Mutfakta 45. Hafta Sonuçları: 25 Ocak Cuma günü ekrana gelen 45. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.