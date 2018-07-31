Gelinim Mutfakta Selen kimdir haftanın ilk gününde korkutan olay

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta'ya 21. hafta dahil olan Selen Özelkara ile kaynanası Kamile Özelkara kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Selen Özelkara kimdir? Selen 25 yaşında. Aslen Selanik göçmeni ama İstanbul'da dünyaya gelmiş ve burada büyümüştür. 5 yıllık evli ve 4 yaşında bir kızı bulunan yarışmacı, şu an 1,5 aylık hamile. Kaynanası Kamile hanım ise aslen Hataylı.

Geçen Hafta kim kazandı kim elendi? Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en az puanı toplayan Ezgi ve Emine son ikiye kaldı. 43 puan toplayan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım yarışmadan elendi. Emine, 48 puanla elenmekten son anda kurtuldu. 65 puanla haftanın birincisi olan Cansu, 5 bileziği almaya hak kazandı.

Gelinim Mutfakta Cansu'ya ne oldu doğum mu yaptı?

Cansu'ya ne oldu? Programın 30 Temmuz'da yayınlanan tanıtımı heyecan yarattı. Fragmanda sunucu Fatih Ürek ve yarışmacıların gergin anları ve bir ambulansın görünmesi, 'acaba Cansu doğum mu yaptı' sorusunu akıllara getirdi.

Herkes 'Cansu'ya ne oldu?' sorusunun yanıtını merak ederken, hamile olan yarışmacının yoğun tempoya yenik düşerek hastaneye kaldırıldığı ve burada doğum yaptığı öğrenildi. Bir kız bebek dünyaya getiren yarışmacının çocuğunun ismi ise Duru oldu.

İşte Gelinim Mutfakta son bölüm fragmanı...