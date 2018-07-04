Gelinim Mutfakta Şebnem kimdir yeni yarışmacı Cansu kaç aylık hamile

Gelinim Mutfakta Yarışmaya 17. Haftada yarışmaya Suzan Tekin ve gelini Şebnem Karataş elenen Başak ile kayınvalidesinin yerine katıldı. Yarışmadan çekilen Hüsniye ve gelini Hatice Karabulut'un yerine ise Sevgül Kıroğlu ve gelini Cansu Şöhret dahil oldu. Gelin Şebnem Karataş hayat hikayesi ile dikkat çekerken Cansu ise hamileliği sebebiyle ilgi odağı oldu. İşte Şebnem ve Cansu hakkında merak edilenler:

Şebnem Karataş kimdir? : Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Şebnem, annesi öldükten sonra kendi kardeşlerine bakabilmek için sekiz yıldır sevdiği gençle bir türlü evlenemiş. Kardeşleri büyüdükte sonra Şebnem evlenmelerine bir engel kalmayınca kayınvalide adayı Suzan Tekin'in oğlu nişanlanmış. 5 aydır nişanlı olan Şebnem henüz nikah masasına oturabilmiş değil. Şebnem baba tarafından Ordu anne tarafından ise Selanik göçmeni. Şebnem Karataş 28 yaşında.

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir: Cansu ile kaynanası Sevgül hanım yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine geldi. Cansu ile Sevgül hanım daha önce Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarıydı. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Kız bebek bekleyen Cansu 8 aylık hamile. Doğuma sadece 1 ay kala Gelinim Mutfakta yarışmasına katılması eleştiri konusu oldu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylüyor.

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