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Gelinim Mutfakta Reyhan nereli Nurten hanım büyük şok yaşamıştı

Gelinim Mutfakta Reyhan nereli Nurten hanım büyük şok yaşamıştı

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Reyhan hanım ile gelini Ezgi Yıldırım ilgi çekiyor. Peki Gelinim Mutfakta Reyhan kimdir nereli? İşte Gelinim Mutfakta'ya 21. hafta tekrar dahil olan yarışmacılar...

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 16:17 - Güncelleme: 07-08-2018 16:17

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki 21. hafta doğum yapan Cansu'nun yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil olan Reyhan Yıldırım ile gelini Ezgi Yıldırım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Reyhan Yıldırım kimdir nereli? Aslen Tuncelili olan Reyhan hanım, Erzincan'da yaşıyor. Otoriter tavırlarıyla öne çıkan yarışmacı, haftanın ilk gününde sarf fettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti. 

Gelinim Mutfakta Ezgi Yıldırım kimdir nereli? Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım ise Elazığ'da yaşıyor. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği var.

20. Hafta elenmişlerdi: Aslında 19. hafta yarışmaya katılan Ezgi- Reyhan Yıldırım çifti, 20. hafta 43 puan toplayabilmiş ve yarışmaya veda etmek zorunda kalmışlardı. Fakat 21. hafta yarışmacılardan Cansu doğum yapınca, çift Cansu'nun yerine tekrar yarışmaya dahil olmuştu. 

Nurten Hanım büyük şok yaşamıştı: Canlı yayında Reyhan Hanım'ı karşısında gören Nurten Hanım bir anda büyük bir şok yaşamıştı. Reyhan Hanım ise, programa bir "Assolist" edasıyla giriş yapmıştı. Reyhan Hanım'ın havalı girişi Nurten Hanım hariç diğer gelin ve kaynanaların alkışlarını toplamıştı. Reyhan Hanım ve Nurten Hanım arasında yaşanan tatlı atışmalar eğlenceli anlara sahne olmuştu.

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