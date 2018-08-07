SON DAKİKA

Gelinim Mutfakta Reyhan kimdir? Nurten büyük şok yaşadı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da doğumu nedeniyle yarışmaya veda eden Cansu ve Sevgül Hanım'ın yerine, Reyhan Hanım ile gelini Ezgi girdi. Reyhan Hanım'ı karşısında gören Nurten Hanım büyük bir şok yaşadı.

Reyhan Hanım ise, programa bir "Assolist" edasıyla giriş yaptı. Reyhan Hanım'ın havalı girişi Nurten Hanım hariç diğer gelin ve kaynanaların alkışlarını topladı. Reyhan Hanım ve Nurten Hanım arasında yaşanan tatlı atışmalar eğlenceli anlara sahne oldu.

Gelinim Mutfakta Reyhan Yıldırım kimdir? Aslen Tuncelili olan Reyhan hanım Erzincan'da yaşıyor. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti. 

Gelinim Mutfakta Ezgi Yıldırım kimdir? Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım ise Elazığ'da yaşıyor. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği var.

20. Hafta elenmişlerdi: Aslında 19. hafta yarışmaya katılan Ezgi- Reyhan Yıldırım çifti, 20. hafta 43 puan toplayabilmiş ve yarışmaya veda etmek zorunda kalmışlardı. Fakat 21. hafta yarışmacılardan Cansu doğum yapınca, çift Cansu'nun yerine tekrar yarışmaya dahil olmuştu. 

  • Medya 07 Ağustos 2018 16:05
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Gelinim Mutfakta Reyhan kimdir? Nurten büyük şok yaşadı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro