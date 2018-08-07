Gelinim Mutfakta Reyhan kimdir? Nurten büyük şok yaşadı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da doğumu nedeniyle yarışmaya veda eden Cansu ve Sevgül Hanım'ın yerine, Reyhan Hanım ile gelini Ezgi girdi. Reyhan Hanım'ı karşısında gören Nurten Hanım büyük bir şok yaşadı.

Reyhan Hanım ise, programa bir "Assolist" edasıyla giriş yaptı. Reyhan Hanım'ın havalı girişi Nurten Hanım hariç diğer gelin ve kaynanaların alkışlarını topladı. Reyhan Hanım ve Nurten Hanım arasında yaşanan tatlı atışmalar eğlenceli anlara sahne oldu.

Gelinim Mutfakta Reyhan Yıldırım kimdir? Aslen Tuncelili olan Reyhan hanım Erzincan'da yaşıyor. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

Gelinim Mutfakta Ezgi Yıldırım kimdir? Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım ise Elazığ'da yaşıyor. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği var.

20. Hafta elenmişlerdi: Aslında 19. hafta yarışmaya katılan Ezgi- Reyhan Yıldırım çifti, 20. hafta 43 puan toplayabilmiş ve yarışmaya veda etmek zorunda kalmışlardı. Fakat 21. hafta yarışmacılardan Cansu doğum yapınca, çift Cansu'nun yerine tekrar yarışmaya dahil olmuştu.