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Gelinim Mutfakta Kübra'ya bakın Erzurumlu kaynana Nurten kimdir

Gelinim Mutfakta Kübra'ya bakın Erzurumlu kaynana Nurten kimdir

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ya 47. hafta katılan Kübra ve kaynanası Nurten Hanıma dair merak edilenler ortaya çıktı. 

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:26 - Güncelleme: 05-02-2019 11:26

Gelinim Mutfakta'da 46. hafta elenen Gözdenin yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 47. hafta dahil olan Kübra Baysal ve kaynanası Nurten Baysal kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Kübra Kimdir? 4 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Kübra Baysal dahil edildi. Yarışmaya kaynanasının isteğiyle katılan Kübra, aslen Erzurumlu. 4,5 yıllık evli olan yarışmacının 3,5 ve 2,5 yaşında iki kızı var.

Gelinim Mutfakta Nurten Kimdir? Kübra Baysal'ın kaynanası Nurten Hanım ise emekli öğretmen. Aslen Rizeli olan Nurten Hanım, gelininin elinin lezzetine güveniyor. 

Gelinim Mutfakta 46. Hafta Sonuçları: 1 Şubat Cuma günü ekrana gelen 46. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 5 altın bileziği Gülcan koluna takarken, Gözde ise en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim oldu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 11:55 Gülcan çok konuşuyor yersiz bu hafta bence eleennir...

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