Gelinim Mutfakta kim elendi 2 gelin altın bilezikleri paylaştı

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı fenomen yemek yarışması 'Gelinim Mutfakta'da 45. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular. Haftanın finaline Ezgi, Yağnur ve Sina 51 puanla girerken,Gülcan ise 46 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Muhallebili Kakaolu Kekleri yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

25 Ocak Günün Birincisi Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Yağnur 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 16 puan toplayan Gülcan ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Ezgi 11 ve Sina 10 puan toplayabildi.

Kim Elendi-Kim Kazandı: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Ezgi: 62 Gülcan: 62 Sina: 61 Yağnur: 59

Bu sonuçlara göre; 59 puanla Yağnur yarışmaya veda eden isim oldu. 62 puan toplayan Ezgi ve Gülcan ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 3 bileziği Ezgi, 3 bileziği de Gülcan aldı.

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Gelinim Mutfakta Gülcan Kimdir? 21 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gülcan Ekinci dahil edildi. Aslen Malatya'lı olan Gülcan, İstanbul Kartal'da yaşıyor. 4, 5 yıllık evli olan yarışmacının 1,5 aylık bir oğlu var.

Gelinim Mutfakta Besime Kaynana Kimdir? Gülcan'ın kaynanası Besime Hanım da aslen Malatyalı ve Kartal'da yaşıyor.

Gelinim Mutfakta 44. Hafta Sonuçları: 18 Ocak Cuma günü ekrana gelen 44. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 7 puanla Simge yarışmaya veda eden isim oldu. 66 puan toplayan Ezgi ve Sina ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 2 bileziği Ezgi, 2 bileziği de Sina aldı.

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