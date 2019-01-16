Gelinim Mutfakta kayınvalideler Mezdeke'ye rakip oldu!

Kanal D ekranlarında Fatih Ürek’in sunumuyla hafta içi her sabah ekranlara gelen Gelinim Mutfakta popülerliğini korumaya devam ediyor.

Her gün Reyhan Hanımın yeni esprileri ile popülerliğine popülerlik katan Gelinim Mutfakta isimli yarışmada bu kez kaynanalar birer dansöz gibi stüdyoya dans ederek oryantal figürler yaparak girdi. Kayınvalidelerin oryantal performansları büyük alkış alırken Nilgün Hanım’ın bu mezdeke şovunun dışında kalması ya da bırakılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gelinim Mutfakta 16 Ocak Çarşamba gününde kaynanalar oryantal dans etti. İşte videosu.