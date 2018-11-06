Gelinim Mutfakta gün birincisi işte 6 Kasım çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın ikinci günü tamamlandı. 6 Ekim Salı günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Poşette Palamut Balıklarını kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın ikinci gününde Cansu 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Betül 13, Ezgi 12, Özüm ise 11 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Ezgi: 28 Cansu: 26 Betül: 25 Özüm: 21

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir bakın ne için yarışmadan ayrılmıştı

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir: Cansu ile kaynanası Sevgül hanım, yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine gelmişti. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Yarışmacının doğuma sadece 1 ay kala programa tekrar katılması ise eleştiri konusu olmuştu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylemişti.

Gelinim Mutfakta 33. Haftanın Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre 66 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 56 puan toplayan Başak ise yarışmaya veda eden isim oldu.