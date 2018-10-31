Gelinim Mutfakta gün birincisi işte 31 Ekim çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 33. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 31 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Kapalı Lahmacunları kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde Özüm 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Aleyna 15, Ezgi 10, Betül ise 8 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Özüm: 43 Ezgi: 39 Aleyna: 36 Betül: 29

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı işte 30 Ekim günün birincisi

Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? 29 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Aleyna oldu. Aslen Trabzonlu olan ve yarışmaya Çekmeköy'den katılan Aleyna, 6 yıllık evli olduğunu söyledi.

Gelinim Mutfakta Cemile Kimdir? Aleyna'nın kaynanası Cemile Hanım ise aslen Ordulu. Cemile Hanım'ın iki kız, bir erkek çocuğu bulunuyor.