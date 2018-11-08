Gelinim Mutfakta gün birincisi 8 Kasım çeyrek altını kim kazandı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın dördüncü günü geldi çattı. 8 Kasım Perşembe günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Şakşukaları kaynanalarının beğenisine sunacaklar. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli olacak.

Puanlar açıklanır açıklanmaz Gelinim Mutfakta'da kimin çeyrek altını kazandığını buradan öğrenebilirsiniz. Dilerseniz öncesinde 7 Kasım tarihli günün sonuçlarına bir göz atalım;

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı işte 7 Kasım gün birincisi

Gelinim Mutfakta 7 Kasım Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde Ezgi 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Cansu 15, Betül, 11, Özüm ise 9 puan toplayabildi.

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir? Cansu ile kaynanası Sevgül hanım, yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine gelmişti. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Yarışmacının doğuma sadece 1 ay kala programa tekrar katılması ise eleştiri konusu olmuştu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylemişti.

Gelinim Mutfakta 33. Haftanın Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre 66 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 56 puan toplayan Başak ise yarışmaya veda eden isim oldu.