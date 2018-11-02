Gelinim Mutfakta finali kim kazandı güne damga vuran altın bilezik iddiası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 33. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en iyi yemekleri yapmaya çalışıp kaynanaların beğenisine sundular. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Kalburabastı Tatlısını yapmak için ter döktüler. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

Gelinim Mutfakta Aleyna'ya bakın kaynanası Cemile Hanım kimdir

2 Kasım Günün Kazananı Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Aleyna 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 12 puan toplayan Ezgi ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Betül 11, Özüm ise 9 puan toplayabildi.

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Özüm: 66 Ezgi: 64 Betül: 54 Başak: 50

Bu sonuçlara göre 66 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 56 puan toplayan Başak ise yarışmaya veda eden isim oldu.

Güne Damga Vuran Bilezik İddiası: Öte yandan yarışmanın bugünkü bölümüne Ezgi'nin kaynanası Reyhan Hanım ile Özüm'ün kaynanası Ayten Hanım arasındaki bilezik iddiası damga vurdu. Yarışmayı Özüm kazanınca, Ezgi kolundaki bir bileziği çıkarığ Özüm'e vermek zorunda kaldı.