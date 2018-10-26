Gelinim Mutfakta finali 26 Ekim Cuma kim kazandı altın bileziklerin sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 32. haftanın final günü geldi çattı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en iyi yemekleri yapmaya çalışıp kaynanaların beğenisine sundular. Haftanın finaline Özüm 51 puanla birinci girerken, Başak 50, Betül 48, Ezgi ise 43 puan toplayabildi.

Herkes Gelinim Mutfakta'da 26 Ekim tarihli haftanın finalinde 5 altın bileziği kimin kazanacağını merak ediyor. Gelin sonuçlar açıklanana kadar yarışmaya bu hafta katılan Betül ve kayınvalidesini tanıyalım...

Gelinim Mutfakta 25 Ekim Perşembe gün birincisi bakın çeyrek altını kim kazandı

Gelinim Mutfakta Betül Kimdir? 22 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Betül oldu. Aslen Iğdırlı olan Betül kendisini tanıtırken, "10 yıllık evliyim, bir kız bir oğlan evladım var ve hamileyim." ifadesini kullandı.

Gelinim Mutfakta Gül Hanım kimdir? Betül’ün kaynanası Gül hanım ise Sivaslı olduğunu belirtti.

Gelinim Mutfakta Betül Polat kimdir kaynanası Gül hanım nereli