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Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir yarışmadan neden çekilmişti

Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir yarışmadan neden çekilmişti

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Elif Akçam ile kaynanası Çiğdem Akçam ilgi çekiyor. Peki Gelinim Mutfakta Elif kimdir yarışmadan neden çekilmişti

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 08:35 - Güncelleme: 10-07-2018 08:35

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif Akçam ve kaynanası kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Elif kimdir? 17. hafta elenen Tuğba Ebrek'in yerine yarışmaya dahil olan Elif Akçam, aslında yarışmadan işi gereği kendi isteği ile ayrılmıştı. Hatice de Elif'in yarışmadan çekilmesi üzerine elendiği hafta yeniden yarışmaya dahil olmuştu. Ancak 9 temmuz pazartesi günü yarışmaya yeniden dahil olan Elif ve kaynanası yeniden gelinim mutfakta yarışmacısı oldu.  Elif'in, "Baktım, meydan boş kalmış, gidip doldurayım." sözleri ise hem program sunucusu Fatih Ürek'i hem de diğer yarışmacıları şaşırttı.

Geçen hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta’nın 6 Temmuz tarihli son bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Günün en başarısız ismi 8 puanla Özlem olurken; Şebnem, 15 puanla günün birincisi ilan edildi. Hafta boyunca en az puanı toplayan Şebnem ve Tuğba son ikiye kaldı. 52 puan toplayan Tuğba- kayınvalidesi Rukiye, yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise ilk dört gün boyunca en yüksek puanı alan Özlem oldu. Daha önce 13 bilezik toplayan Özlem, 70 puanla 5 bileziği daha almaya hak kazandı.

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