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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı işte 7 Kasım gün birincisi

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı işte 7 Kasım gün birincisi

Gelinim Mutfakta'da 7 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen 34. haftanın üçüncü günü geldi çattı. Saat 12:15'te ekrana gelen bölümde, kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı sorularının yanıtı da belli olacak. İşte Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın haftanın üçüncü gününde öne çıkanlar...

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:33 - Güncelleme: 07-11-2018 13:33

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Bademli Pilavları kaynanalarının beğenisine sunacaklar. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli olacak. 

Gelin sonuçlar açıklanıncaya kadar Gelinim Mutfakta'ya bu hafta tekrar katılan Cansu ve kaynanası Sevgül Hanım kimdir bir göz atalım;

Gelinim Mutfakta gün birincisi işte 6 Kasım çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir: Cansu ile kaynanası Sevgül hanım, yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine gelmişti. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Yarışmacının doğuma sadece 1 ay kala programa tekrar katılması ise eleştiri konusu olmuştu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylemişti.

Gelinim Mutfakta 33. Haftanın Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre 66 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 56 puan toplayan Başak ise yarışmaya veda eden isim oldu.

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