Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı işte 30 Ekim günün birincisi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 33. haftanın ikinci günü tamamlandı. 30 Ekim Salı günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Ispanaklı Tavuklu Kağıt Kebaplarını kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın ikinci gününde Özüm, Aleyna ve Ezgi 12 puan alırken, Betül ise sadece 10 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Ezgi: 29 Özüm: 27 Aleyna: 21 Betül: 21

Gelinim Mutfakta Aleyna'ya bakın kaynanası Cemile Hanım kimdir

Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? 29 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Aleyna oldu. Aslen Trabzonlu olan ve yarışmaya Çekmeköy'den katılan Aleyna, 6 yıllık evli olduğunu söyledi.

Gelinim Mutfakta Cemile Kimdir? Aleyna'nın kaynanası Cemile Hanım ise aslen Ordulu. Cemile Hanım'ın iki kız, bir erkek çocuğu bulunuyor.