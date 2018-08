Gelinim Mutfakta birincisi 3 Ağustos'ta kim elendi? Cansu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 12:15'te ekrana gelen programda 21. hafta, Nurten - Özlem Argün, Fatma - Emine Karul, Selen - Kamile Özelkara ve doğum yapan Casu'nun yerine yarışmaya dahil olan Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri kıyasıya mücadele ediyor.

HAFTANIN KAZANANI KİM?: Gelinim Mutfakta'da 21. hafta 5 altın bileziğin sahibi kim olacak ve yarışmadan kim elenecek sorularının yanıtı programın sonunda belli olacak. Bu soruların yanıtı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Selen kimdir haftanın ilk gününde korkutan olay

CANSU DOĞUM YAPTI: Doğacak olan bebeğinin şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönen Cansu’nun, geçtiğimiz bölümde doğum sancısı tuttu. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans çizen Cansu’un sancısının yoğunlaşması üzerine başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı, Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar.

MUTLU HABER SOSYAL MEDYADAN GELDİ: Cansu Şöhret hayranlarına sevindiren haber ise sosyal medyadan geldi. Paylaşılan görüntülerde Cansu ‘nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor. Yeni annenin bebeğinin cinsiyeti ise kız oldu ve bebeğe 'Duru' ismini koydular.

İşte sosyal medyadan paylaşılan o fotoğraf...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?: Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.