  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gelinim Mutfakta birincisi 3 Ağustos'ta kim elendi? Cansu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim

Gelinim Mutfakta birincisi 3 Ağustos'ta kim elendi? Cansu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim

Gelinim Mutfakta'da 21. hafta final günü geldi çattı. Herkes şimdiden haftanın kazanını ve kimin elendiğini merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta'da 21. haftanın şampiyonu kim oldu? Gelinim Mutfakta'ya bu hafta kim veda etti? Tüm bu soruların yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 14:08 - Güncelleme: 03-08-2018 14:08

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 12:15'te ekrana gelen programda 21. hafta, Nurten - Özlem Argün, Fatma - Emine Karul, Selen - Kamile Özelkara ve doğum yapan Casu'nun yerine yarışmaya dahil olan  Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri kıyasıya mücadele ediyor.

HAFTANIN KAZANANI KİM?: Gelinim Mutfakta'da 21. hafta 5 altın bileziğin sahibi kim olacak ve yarışmadan kim elenecek sorularının yanıtı programın sonunda belli olacak. Bu soruların yanıtı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Selen kimdir haftanın ilk gününde korkutan olay

CANSU DOĞUM YAPTI: Doğacak olan bebeğinin şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönen Cansu’nun, geçtiğimiz bölümde doğum sancısı tuttu. Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans çizen Cansu’un sancısının yoğunlaşması üzerine başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı, Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar.

MUTLU HABER SOSYAL MEDYADAN GELDİ: Cansu Şöhret hayranlarına sevindiren haber ise sosyal medyadan geldi. Paylaşılan görüntülerde Cansu ‘nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor. Yeni annenin bebeğinin cinsiyeti ise kız oldu ve bebeğe 'Duru' ismini koydular.

İşte sosyal medyadan paylaşılan o fotoğraf...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?: Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gelinim Mutfakta birincisi 3 Ağustos'ta kim elendi? Cansu'nun yerine yarışmaya dahil olan isim haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro