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Gelinim Mutfakta birincisi 27 Temmuz'da kim elendi? Programda gergin anlar

Gelinim Mutfakta birincisi 27 Temmuz'da kim elendi? Programda gergin anlar

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi Gelinim Mutfakta 27 Temmuz birincisi kim belli oldu. Kazanan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı toplayan yarışmacı ise programa veda etti. İşte Gelinim Mutfakta'da final gününe dair merak edilenler....

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 10:11 - Güncelleme: 28-07-2018 10:11

Hafta içi her gün saat 15:45'te Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta 95. Bölümde Nurten-Özlem Argün, Fatma-Emine Karul, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri kıyasıya mücadele ettiler.

KAZANAN KİM OLDU?:  Gelinim Mutfakta yarışması bugün sürprizlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta boyunca en az puanı toplayan Ezgi ve Emine son ikiye kaldı. 43 puan toplayan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım yarışmadan elendi. Emine, 48 puanla elenmekten son anda kurtuldu. 65 puanla haftanın birincisi olan Cansu, 5 bileziği almaya hak kazandı.

SON BÖLÜMDE GERİLİM YÜKSELDİ: Öte yandanGelinim Mutfakta'nın son bölümünde Fatih Ürek, Sevgül Hanım'ın verdiği puanlardan sonra çıkan tartışmayı sert bir şekilde bitirdi. Sevgül Hanım'ın puanlamasında 5 puan verdiği tatlının, gelini Cansu'ya ait olması büyük bir tartışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Özellikle Nurten Hanım ve Özlem sert tepki gösterdi. Cansu açıklamasında kaynanasının estetik görünen tabağa 5 vereceğini bildiğini söyledi.

Bu açıklamayı bir tüyo olarak algılayan yarışmacılar tartışmanın tansiyonunu giderek arttırdı. Programdaki "Gelinimin tabağını bulayım, ona 5, diğerlerine 1 vereceğim!" söyleminin arkasına sığınan Sevgül Hanım, büyük eleştiriler almaya başladı.

Nurten Hanımın da aynı söylemi kullandığını hatırlatan Fatih Ürek ise, gerginliğin tırmanmasıyla "Sevgül Hanım buldum ve verdim diyor! Artık tartışması yok! Bitti!" diyerek sert bir şekilde tartışmayı sonlandırdı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?: Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

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