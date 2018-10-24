Gelinim Mutfakta birincisi 24 Ekim Çarşamba günü çeyrek altını kim aldı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 32. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 24 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Fırında Patatesli Köfteleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde 14 puan toplayan Ezgi, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Başak 13, Özüm 9, Betül ise 6 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Başak: 40 Betül: 35 Özüm: 32 Ezgi: 32

Gelinim Mutfakta 22 Ekim Pazartesi gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta Betül Kimdir? 22 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Betül oldu. Aslen Iğdırlı olan Betül kendisini tanıtırken, "10 yıllık evliyim, bir kız bir oğlan evladım var ve hamileyim." ifadesini kullandı.

Gelinim Mutfakta Gül Hanım kimdir? Betül’ün kaynanası Gül hanım ise Sivaslı olduğunu belirtti.