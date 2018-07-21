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Gelinim Mutfakta birincisi 20 Temmuz'da kim elendi?

Gelinim Mutfakta birincisi 20 Temmuz'da kim elendi?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi Gelinim Mutfakta 20 Temmuz birincisi kim belli oldu. Kazanan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı toplayan yarışmacı ise programa veda etti. İşte Gelinim Mutfakta'da final gününe dair merak edilenler....

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 15:14 - Güncelleme: 21-07-2018 15:14

Hafta içi her gün saat 15:45'te Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta 95. Bölümde Nurten-Özlem Argün, Çiğdem-Elif Akçam, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Ezgi - Reyhan Yıldırım çiftleri kıyasıya mücadele ettiler. 

KAZANAN KİM OLDU?:  Gelinlerin kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalıştığı, kayınvalidelerin de yemekleri puanladığı Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki birincisi belli oldu. Fatih Ürek'in açıkladığı puan sıralamasıyla birlikte bu hafta 61 puan toplayan Cansu hanım 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isimler ise kayınvalide Çiğdem Hanım ve gelin Elif oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL? Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

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