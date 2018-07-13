Gelinim Mutfakta birincisi 13 Temmuz'da kim elendi?

Hafta içi her gün saat 15:45'te Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Gelinim Mutfakta'da bu hafta 6 altın bilezik için gelin Şebnem Karataş ve kaynanası Suzan Tekin, gelin Cansu Şöhret ve kaynanası Sevgül Kıroğlu, gelin Özlem ve kaynanası Nurten Argün ile gelin Elif ve kaynanası Çiğdem Akçam kıyasıya mücadele etti.

KAZANAN KİM OLACAK?: Hafta boyunca en iyi yemeği yapmaya çalışan gelinlerden biri, bugün yayınlanan bölümle belli olacak. Birinci olan gelin 6 altın bileziği koluna takacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?: 6 Temmuz 2018 cuma günü haftanın finalinde 70 puan toplayan Özlem 5 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanı alan Tuğba ise yarışmaya veda etmişti. Özlem'i 60 puanla Cansu takip ederken, 54 puan toplayabilen Şebnem ise Tuğba'yı kıl payı geçerek elenmekten son anda kurtulmuştu.

ELİF AKÇAM YARIŞMAYA TEKRAR DAHİL OLDU: Öte yandan geçen hafta elenen Tuğba Erek'in yerine, daha önce işi gereği yarışmadan ayrılan Elif Akçam tekrar dahil olmuştu. Elif'in, "Baktım, meydan boş kalmış, gidip doldurayım." sözleri ise hem program sunucusu Fatih Ürek'i hem de diğer yarışmacıları şaşırtmıştı.

Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir yarışmadan neden çekilmişti

Gelinim Mutfakta birincisi 6 Temmuz'da kim elendi?