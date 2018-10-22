Gelinim Mutfakta Betül Polat kimdir kaynanası Gül hanım nereli

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da 32. hafta Emel ve Ergül hanımın yerine dahil olan Betül ile kaynanası Gül hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Betül Kimdir? 22 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Betül oldu. Aslen Iğdırlı olan Betül kendisini tanıtırken, "10 yıllık evliyim, bir kız bir oğlan evladım var ve hamileyim." ifadesini kullandı. Gelinim Mutfakta Gül Hanım kimdir? Betül’ün kaynanası Gül hanım ise Sivaslı olduğunu ve belirtti.

Gelinim Mutfakta 31. Haftanın Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre 60 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 50 puan toplayan Emel ise yarışmaya veda eden isim olmuştu.