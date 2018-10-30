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Gelinim Mutfakta Aleyna'ya bakın kaynanası Cemile Hanım kimdir

Gelinim Mutfakta Aleyna'ya bakın kaynanası Cemile Hanım kimdir

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Aleyna Kalkar ile kayınvalidesi Cemile Hanım merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir kaç yaşında? Cemile hanım nereli? İşte Gelinim Mutfakta'ya 33. hafta dahil olan yarışmacılar...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:53 - Güncelleme: 30-10-2018 11:53

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da 33. hafta Başak ve Hanife hanımın yerine dahil olan Aleyna ile kaynanası Cemile hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? 29 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Aleyna oldu. Aslen Trabzonlu olan ve yarışmaya Çekmeköy'den katılan Aleyna, 6 yıllık evli olduğunu söyledi. 

Gelinim Mutfakta Cemile Kimdir? Aleyna'nın kaynanası Cemile Hanım ise aslen Ordulu. Cemile Hanım'ın iki kız, bir erkek çocuğu bulunuyor. 

Gelinim Mutfakta 32. Haftanın Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre 66 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 56 puan toplayan Başak ise yarışmaya veda eden isim oldu.

Gelinim Mutfakta Başak Kuvel kimdir Reyhan Hanımla fena tartıştı

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