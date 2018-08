Gelinim Mutfakta 3 Ağustos Cansu ve Sevgül hanım yerine kim geldi

Kanal D'de hafta içi her gün saat 12:15'te ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın final günü geldi çattı. Herkes haftanın kazananını ve kimin elendiği sorularının yanıtını ararken, doğum yapan Cansu ve kaynanası Sevgül hanımın yerine yarışmaya kimlerin dahil olduğu da merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten Cansu'ya sürpriz!

İlk olarak 'Cansu'nun yerine yarışmaya dahil olan yarışmacı kim?' sorusunun yanıtını vererek başlayalım;

Geçtiğimiz bölümde yayın sırasında doğum sancıları tutan ve apar topar hastaneye kaldırılan Cansu, haftanın son gününde yarışmaya katılamadı. Bugün Cansu ve kaynanası Sevgül hanım adına geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Ezgi ve kaynanası Reyhan hanım yarıştı.

21. Haftada kim kazandı kim elendi? Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan gelin 67 puanla Cansu adına yarışan Ezgi oldu. Böylelikle Cansu, 67 puanla 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Selen Özelkara kimdir? Selen 25 yaşında. Aslen Selanik göçmeni ama İstanbul'da dünyaya gelmiş ve burada büyümüştür. 5 yıllık evli ve 4 yaşında bir kızı bulunan yarışmacı, şu an 1,5 aylık hamile. Kaynanası Kamile hanım ise aslen Hataylı.

Hafta boyunca sadece 35 puan toplayabilen Selen ise en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

Gelinim Mutfakta Yarışmasının Formatı Nasıl? Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.