Gelinim Mutfakta 25 Ekim Perşembe gün birincisi bakın çeyrek altını kim kazandı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 32. haftanın dördüncü günü tamamlandı. 25 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Ispanaklı Beşamel Soslu Lazanyaları kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın dördüncü gününde 17 puan toplayan Özüm, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Betül 13, Ezgi 11, Başak ise 10 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Özüm: 51 Başak: 50 Betül: 48 Ezgi: 43

Gelinim Mutfakta birincisi 24 Ekim Çarşamba günü çeyrek altını kim aldı

Gelinim Mutfakta Betül Kimdir? 22 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Betül oldu. Aslen Iğdırlı olan Betül kendisini tanıtırken, "10 yıllık evliyim, bir kız bir oğlan evladım var ve hamileyim." ifadesini kullandı.

Gelinim Mutfakta Gül Hanım kimdir? Betül’ün kaynanası Gül hanım ise Sivaslı olduğunu belirtti.