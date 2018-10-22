Gelinim Mutfakta 22 Ekim Pazartesi gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 32. haftanın ilk günü tamamlandı. 22 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Sebzeli Mantar Soteleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın birinci gününde 14 puan toplayan Betül, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Özüm 12, Başak 11, Ezgi ise 9 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Betül: 14 Özüm: 12 Başak: 11 Ezgi: 9

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Gelinim Mutfakta Betül Kimdir? 22 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Betül oldu. Aslen Iğdırlı olan Betül kendisini tanıtırken, "10 yıllık evliyim, bir kız bir oğlan evladım var ve hamileyim." ifadesini kullandı.

Gelinim Mutfakta Gül Hanım kimdir? Betül’ün kaynanası Gül hanım ise Sivaslı olduğunu ve belirtti.